Тагильские теплосети потратят на охрану 25 миллионов рублей

Согласно техническому заданию, исполнитель должен обеспечить внутриобъектный и пропускной режим, круглосуточную охрану объектов, безопасность сотрудников и посетителей, охрану имущества заказчика и общественный порядок. Также должен быть обеспечен контроль за соблюдением пожарной безопасности работников и посетителей, находящихся на объектах, антитеррористическая защищенность.