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Тагильские теплосети потратят на охрану 25 миллионов рублей

30 октября 2020, 04:50
Фото: 1Mediainvest.ru
МУП «Нижнетагильские тепловые сети» объявило конкурс по поиску подрядчика на предоставление услуг охраны на территории шести объектов, в том числе котельных и базы отдыха «Лесная».

Согласно техническому заданию, исполнитель должен обеспечить внутриобъектный и пропускной режим, круглосуточную охрану объектов, безопасность сотрудников и посетителей, охрану имущества заказчика и общественный порядок. Также должен быть обеспечен контроль за соблюдением пожарной безопасности работников и посетителей, находящихся на объектах, антитеррористическая защищенность.

В общей сложности исполнителю предстоит охранять шесть объектов:

  1. Котельная на ГГМ на Черноисточинском шоссе, 72б;
  2. Котельная на ВМЗ на улице Максима Горького, 1, строение 8;
  3. Котельная в поселке Старатель на улице Дунайская, 8;
  4. Административно-бытовой корпус НТ МУП «НТТС» на улице Черных, 16 и окружающая его территория;
  5. Территория электроучастка на Кушвинском тракте, 19;
  6. База отдыха «Лесная» в районе горы «Паленая».

Отмечается, что передача выполнения охранных услуг сторонним организациям запрещается.

Договор начинает действовать с 30 ноября 2020 года по 31декабря 2022 года.

Начальная стоимость контракта составляет 25,2 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 5 ноября.

Напомним, в декабре 2018 года МУП «НТТС» уже искало подрядчика на предоставление охранных услуг. Тогда контракт обошелся в 14 миллионов рублей.

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