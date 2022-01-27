Более 40 тонн незаконного алкоголя изъято в Нижнем Тагиле за 2021 год

Напомним, 58 человек стали жертвами отравления метиловым спиртом в 2021 году в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области. Бутылки с алкоголем продавались в ларьке на рынке "Ботанический". Также были выявлены точки в других городах. На данный момент по делу проходят семь подозреваемых, все они находятся в СИЗО.