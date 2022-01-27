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Posted 27 января 2022, 07:13

Published 27 января 2022, 07:13

Modified 24 декабря 2024, 18:08

Updated 24 декабря 2024, 18:08

Более 40 тонн незаконного алкоголя изъято в Нижнем Тагиле за 2021 год

Более 40 тонн незаконного алкоголя изъято в Нижнем Тагиле за 2021 год

27 января 2022, 07:13
Фото: 1MI.
Из незаконного оборота в Нижнем Тагиле, по итогам 2021 года, изъято более 40 тонн алкогольной продукции. В результате возбуждено 118 уголовных дел.

В общей сложности предпринимателями за год совершено более 400 правонарушений в данном направлении, сообщил начальник МУ МВД «Нижнетагильское», полковник Ибрагим Абдулкадыров в ходе ежегодного доклада.

Он отметил, что количество выявляемых преступлений возросло на 300%, по сравнению с 2020 годом.

Однако, по словам Абдулкадырова, в городе есть проблема с хранением изъятой продукции, так как под нее нет склада.

Прошу оказать содействие, посмотрите какое количество, где их хранить? К сожалению, это ничем не предусмотрено. Что я должен был сделать? Пришли сотрудники ОБЭП, надо грузить два КАМАЗа. После того, как нам глава города выделит склад, мы выгрузим туда эти вещи и обеспечим охрану,сказал Абдулкадыров.

Напомним, 58 человек стали жертвами отравления метиловым спиртом в 2021 году в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области. Бутылки с алкоголем продавались в ларьке на рынке "Ботанический". Также были выявлены точки в других городах. На данный момент по делу проходят семь подозреваемых, все они находятся в СИЗО.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Алкоголь#Незаконный оборот
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