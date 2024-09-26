Незаконный оборот

Жителю Серова и его приятелю грозит до 20 лет лишения свободы за продажу наркотиков

У свердловчанина было найдено четыре свертка в кармане, в результате чего его задержали сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что житель Серова занимался продажей наркотических средств со своим знакомым из Челябинска.