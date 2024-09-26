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Незаконный оборот

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2024
Полицейские изъяли 76 поддельных купюр в Свердловской области
Сотрудники правоохранительных органов в Свердловской области изъяли из оборота 76 поддельных купюр в 2024 году.
26 сентября, 03:46
2023
У жителей Свердловской области нашли незаконные оружие и взрывчатку
Незаконное оружие было найдено у разных жителей Свердловской области в ходе рейда. Об этом рассказал пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
29 мая 2023, 05:41
2022
Более 40 тонн незаконного алкоголя изъято в Нижнем Тагиле за 2021 год
27 января 2022, 07:13
Склад с незаконным алкоголем и сигаретами на 2 млн рублей найден в Нижнем Тагиле
25 января 2022, 08:54
2021
Жителю Серова и его приятелю грозит до 20 лет лишения свободы за продажу наркотиков
У свердловчанина было найдено четыре свертка в кармане, в результате чего его задержали сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что житель Серова занимался продажей наркотических средств со своим знакомым из Челябинска.
23 февраля 2021, 15:07
2019
В Свердловской области изъяли 120 тысяч литров этилового спирта
Представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО совместно с силовиками пресекли незаконный оборот этилового спирта, сообщает УРБК.
15 июня 2019, 05:07
В селе под Екатеринбургом ФСБ изъяла 9 тонн контрафактного алкоголя
Сотрудники ФСБ по Свердловской области накрыли в посёлке Измоденово Белоярского района подпольный цех с алкоголем, сообщает пресс-служба ведомства.
2 мая 2019, 11:13
Житель Лесного приговорен к 4,5 годам за незаконный оборот наркотиков
29 января 2019, 12:06
2018
52-летний тагильчанин задержан с оружием и наркотиками
В июле 2018 года сотрудники патрульно-постовой службы Нижнего Тагила доставили в отдел полиции №18 52-летнего мужчину за скандал с соседями.
16 августа 2018, 08:10
14 уголовных дел заведено в Нижнем Тагиле по факту незаконного оборота оружия
27 апреля 2018, 12:45
2017
Торговавший «синтетикой» через интернет тагильчанин получил 9 лет колонии
Житель Ленинского района города Нижний Тагил приговорен к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы за распространение наркотиков.
27 декабря 2017, 15:30
Екатеринбуржец во время задержания выкинул в окно сейф с наркотиками
В центре областной столицы сотрудниками правопорядка был арестован сорокалетний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотических веществ.
23 ноября 2017, 10:45
Более 4 000 «фунфыриков» с незаконным алкоголем было изъято из торговли в Свердловской области за 2 недели
12 февраля 2017, 04:50
711 литров спиртосодержащей непищевой продукции изъято из незаконного оборота в торговых точках Среднего Урала
Сотрудниками Управления Роспотребнадзора Свердловской области проведено 785 проверок в местах торговли спиртосодержащей продукцией. Во время их проведения были выявлены многочисленные нарушения правил торговли спиртным.
11 января 2017, 05:30
2016
Екатеринбуржец получил 2,5 лет условно и штраф в 10 000 рублей за угрозу полицейскому оружием
Житель Екатеринбурга признан виновным в угрозе применения насилия в отношении представителя власти и незаконном обороте оружия.
6 декабря 2016, 11:45
Законопроект, запрещающий россиянам оплачивать крупные покупки наличными, рассмотрят в 2018 году
Россиянам запретят оплачивать крупные покупки наличными. Такой переход произойдет не раньше 2019 года, как сообщает газета «Известия».
24 ноября 2016, 13:00
2015
В Нижнем Тагиле завершился суд над мужчиной, который пытался продать хищную птицу
Завершилась начавшаяся в мае этого года история. Тогда мужчина нашел на дороге между посёлками Серебрянка и Синегорский хищную птицу, которую он решил выходить. Оказалось, что кормление сапсана стоит немалых денег, и мужчина решил его продать за 3000 рублей. Именно столько, по словам мужчины, он потратил на кормление и уход за птицей. Осуществить продажу ему не удалось, его объявление в интернете было замечено сотрудниками парка «Река Чусовая» и они обратились в полицию.
23 ноября 2015, 13:50

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