Незаконный оборот

В Нижнем Тагиле завершился суд над мужчиной, который пытался продать хищную птицу
Завершилась начавшаяся в мае этого года история. Тогда мужчина нашел на дороге между посёлками Серебрянка и Синегорский хищную птицу, которую он решил выходить. Оказалось, что кормление сапсана стоит немалых денег, и мужчина решил его продать за 3000 рублей. Именно столько, по словам мужчины, он потратил на кормление и уход за птицей. Осуществить продажу ему не удалось, его объявление в интернете было замечено сотрудниками парка «Река Чусовая» и они обратились в полицию.
23 ноября 2015, 13:50