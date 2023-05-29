TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Изображение материала

У жителей Свердловской области нашли незаконные оружие и взрывчатку

29 мая 2023, 05:41
Фото: 1MI
Незаконное оружие было найдено у разных жителей Свердловской области в ходе рейда. Об этом рассказал пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

По словам Левченко, у свердловчан было изъято почти 400 грамм взрывчаток, 135 разнокалиберных патронов и более 80 огнестрельных оружий.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов решается вопрос о возбуждении уголовных дел по незаконному приобретению, хранению, изготовлению оружия.

Напомним, недавно в РФ были изменены сроки, в которые следует оформлять регистрацию списанного оружия. Также изменения подверглись порядок подачи форма оповещения в подразделению Росгвардии.

Изменены сроки регистрации списанного оружия в России
Узнать подробнее
Читайте также:
Неизвестные обстреляли окно балкона из пневматического оружия в Нижнем ТагилеВ Березовском подростки устроили фотосессию с оружием и открыли стрельбуСтрельба замечена во дворе жилого дома в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Оружие#Незаконный оборот#Рейд#Уголовное дело#ГУФСИН#Обнаружение#Общество
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: вечные НМУ, несчастный Сухоложский и обещания ЕВРАЗа
Сегодня, 07:20
Маленький ребенок вылез из окна и держался за оконную решетку в Нижнем Тагиле
27 мая 15:09
Новые штрафы в России. Что можно, а что запретили
Сегодня, 04:38
«Без шашлыка можно выходные провести»: депутат из Тагила о противопожарном режиме
27 мая 11:37
Что известно о состоянии жителя Нижнего Тагила с ампутированными ногами
26 мая 06:51
Средняя зарплата в Свердловской области превысила 60 тысяч рублей
Сегодня, 05:15