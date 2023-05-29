У жителей Свердловской области нашли незаконные оружие и взрывчатку

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
По словам Левченко, у свердловчан было изъято почти 400 грамм взрывчаток, 135 разнокалиберных патронов и более 80 огнестрельных оружий.
В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов решается вопрос о возбуждении уголовных дел по незаконному приобретению, хранению, изготовлению оружия.
Напомним, недавно в РФ были изменены сроки, в которые следует оформлять регистрацию списанного оружия. Также изменения подверглись порядок подачи форма оповещения в подразделению Росгвардии.