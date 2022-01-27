Спортсмены из Нижнего Тагила завоевали медали чемпионата области по легкой атлетике

19-летний воспитанник тагильской спортивной школы «Юпитер» завоевал победу в беге на дистанцию в 400 метров и стал вторым на дистанции 200 метров. Александр Маньков из спортивной школы «Спутник» завоевал «бронзу» на дистанции в 400 метров.