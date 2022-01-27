Спортсмены из Нижнего Тагила завоевали медали чемпионата области по легкой атлетике

Posted 27 января 2022, 11:55
Published 27 января 2022, 11:55
Modified 29 ноября 2024, 18:31
Updated 29 ноября 2024, 18:31
19-летний воспитанник тагильской спортивной школы «Юпитер» завоевал победу в беге на дистанцию в 400 метров и стал вторым на дистанции 200 метров. Александр Маньков из спортивной школы «Спутник» завоевал «бронзу» на дистанции в 400 метров.
Напомним, что ранее спортсмены из Нижнего Тагила завоевали множество медалей на чемпионате и первенстве России по легкой атлетике, проходившем в Челябинске 15–16 января.