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Posted 27 января 2022, 11:55

Published 27 января 2022, 11:55

Modified 29 ноября 2024, 18:31

Updated 29 ноября 2024, 18:31

Спортсмены из Нижнего Тагила завоевали медали чемпионата области по легкой атлетике

Спортсмены из Нижнего Тагила завоевали медали чемпионата области по легкой атлетике

27 января 2022, 11:55
Фото: 1MI.
Тагильские легкоатлеты отличились на чемпионате Свердловской области по легкой атлетике.

19-летний воспитанник тагильской спортивной школы «Юпитер» завоевал победу в беге на дистанцию в 400 метров и стал вторым на дистанции 200 метров. Александр Маньков из спортивной школы «Спутник» завоевал «бронзу» на дистанции в 400 метров.

Напомним, что ранее спортсмены из Нижнего Тагила завоевали множество медалей на чемпионате и первенстве России по легкой атлетике, проходившем в Челябинске 15–16 января.

#Спорт#Нижний Тагил#Легкая атлетика#Медали
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