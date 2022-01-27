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Posted 27 января 2022, 07:23

Published 27 января 2022, 07:23

Modified 24 декабря 2024, 18:08

Updated 24 декабря 2024, 18:08

В Нижнем Тагиле на территории НТМК столкнулись два поезда

В Нижнем Тагиле на территории НТМК столкнулись два поезда

27 января 2022, 07:23
Фото: 1MI.
На территориии ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле, на станции Коксохим, 26 января столкнулись два поезда. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратууре.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел вечером в ходе проведения маневровых работ на железнодорожной станции.

Два поезда столкнулись друг с другом, один из них от удара сошел с рельсов. Он не опрокинулся, рельсы не деформированы. Обошлось без жертв и пострадавших.

Нижнетагильская транспортная прокуратура по факту дорожного происшествия проводит проверку.

#Происшествия#Транспорт#Нижний Тагил#Поезда
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