В Нижнем Тагиле на территории НТМК столкнулись два поезда

Posted 27 января 2022, 07:23
Published 27 января 2022, 07:23
Modified 24 декабря 2024, 18:08
Updated 24 декабря 2024, 18:08
Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел вечером в ходе проведения маневровых работ на железнодорожной станции.
Два поезда столкнулись друг с другом, один из них от удара сошел с рельсов. Он не опрокинулся, рельсы не деформированы. Обошлось без жертв и пострадавших.
Нижнетагильская транспортная прокуратура по факту дорожного происшествия проводит проверку.