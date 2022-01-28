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Posted 28 января 2022, 11:39

Published 28 января 2022, 11:39

Modified 18 сентября 2022, 14:43

Updated 18 сентября 2022, 14:43

К юбилею Мамина-Сибиряка для тагильчан проведут выставки, лекции, конкурсы

К юбилею Мамина-Сибиряка для тагильчан проведут выставки, лекции, конкурсы

28 января 2022, 11:39
Фото: 1MI .
В Нижнем Тагиле пройдет серия культурных мероприятий, приуроченная к юбилею со дня рождения писателя и драматурга Д. Н. Мамина-Сибиряка.

2022 год в Свердловской области объявлен годом Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Исполняется 170 лет со дня рождения этого знаменитого уральского писателя. О мероприятиях, приуроченных к памятной дате, рассказал заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.

Одной из главных культурно-образовательных площадок, по его словам, станет Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Участников ждет много интересного и познавательного — лекции, большой круглый стол, выставка работ краеведа и многое другое.

Не останется в стороне и Нижнетагильский музей изобразительных искусств, в котором запланирован цикл занятий по произведениям изобразительного искусства, связанных с творчеством литератора. А сейчас там можно посмотреть виртуальную выставку произведений из коллекции музея, посвященная Д. Н. Мамину-Сибиряку.

Нижнетагильский драматический театр поставит премьеру спектакля «Озорник». А театр кукол — свою: малыши увидят постановку «Серая Шейка». Центральная городская библиотека проведет отдноименный открытый конкурс литературного творчества. По его итогам будет выпущен сборник творческих работ «Сказки и легенды Урала».

Кроме этого запланированы такие акции как «Мы гордимся нашим земляком», «Библионочь», «Ночь музеев», «День чтения» и другие. Также все желающие, по словам Валерия Сурова, смогут посетить литературно-мемориальный музей Д. Н. Мамина-Сибиряка в поселке Висим.

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