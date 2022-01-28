К юбилею Мамина-Сибиряка для тагильчан проведут выставки, лекции, конкурсы

Posted 28 января 2022, 11:39
Published 28 января 2022, 11:39
Modified 18 сентября 2022, 14:43
Updated 18 сентября 2022, 14:43
2022 год в Свердловской области объявлен годом Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Исполняется 170 лет со дня рождения этого знаменитого уральского писателя. О мероприятиях, приуроченных к памятной дате, рассказал заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.
Одной из главных культурно-образовательных площадок, по его словам, станет Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Участников ждет много интересного и познавательного — лекции, большой круглый стол, выставка работ краеведа и многое другое.
Не останется в стороне и Нижнетагильский музей изобразительных искусств, в котором запланирован цикл занятий по произведениям изобразительного искусства, связанных с творчеством литератора. А сейчас там можно посмотреть виртуальную выставку произведений из коллекции музея, посвященная Д. Н. Мамину-Сибиряку.
Нижнетагильский драматический театр поставит премьеру спектакля «Озорник». А театр кукол — свою: малыши увидят постановку «Серая Шейка». Центральная городская библиотека проведет отдноименный открытый конкурс литературного творчества. По его итогам будет выпущен сборник творческих работ «Сказки и легенды Урала».
Кроме этого запланированы такие акции как «Мы гордимся нашим земляком», «Библионочь», «Ночь музеев», «День чтения» и другие. Также все желающие, по словам Валерия Сурова, смогут посетить литературно-мемориальный музей Д. Н. Мамина-Сибиряка в поселке Висим.