К юбилею Мамина-Сибиряка для тагильчан проведут выставки, лекции, конкурсы

Не останется в стороне и Нижнетагильский музей изобразительных искусств, в котором запланирован цикл занятий по произведениям изобразительного искусства, связанных с творчеством литератора. А сейчас там можно посмотреть виртуальную выставку произведений из коллекции музея, посвященная Д. Н. Мамину-Сибиряку.