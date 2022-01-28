Почти 100 тысяч случаев коронавируса впервые выявлено в России за сутки

Posted 28 января 2022, 09:13
Published 28 января 2022, 09:13
Modified 29 ноября 2024, 18:32
Updated 29 ноября 2024, 18:32
Из больниц по выздоровлению выписано 29,5 тысячи человек. Это на 0,8% меньше, чем днем ранее.
Также подтверждено 673 летальных случая, сообщает оперативный штаб.
Всего под медицинским наблюдением находятся 2,3 миллиона человек.
В Свердловской области также побит суточный рекорд заболеваемости коронавирусом. Всего выявлено 2,3 тысячи случаев. В общей сложности с начала пандемии инфекцией заболели почти 300 тысяч уральцев.