Почти 100 тысяч случаев коронавируса впервые выявлено в России за сутки

Сюжет Коронавирус

Впервые с начала пандемии в России подтверждено 98 тысяч случаев коронавируса за сутки. Также выросло количество госпитализаций на 9,7%, по сравнению с прошлыми сутками.

Из больниц по выздоровлению выписано 29,5 тысячи человек. Это на 0,8% меньше, чем днем ранее. Также подтверждено 673 летальных случая, сообщает оперативный штаб. Всего под медицинским наблюдением находятся 2,3 миллиона человек. В Свердловской области также побит суточный рекорд заболеваемости коронавирусом. Всего выявлено 2,3 тысячи случаев. В общей сложности с начала пандемии инфекцией заболели почти 300 тысяч уральцев. Материалы по теме Вспышка коронавируса зарегистрирована в Уральском институте МЧС в Екатеринбурге В Свердловской области коронавирусом за сутки заболели 1096 человек Тагильские школы готовятся к вакцинации детей от коронавируса