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Posted 28 января 2022, 09:13

Published 28 января 2022, 09:13

Modified 29 ноября 2024, 18:32

Updated 29 ноября 2024, 18:32

Почти 100 тысяч случаев коронавируса впервые выявлено в России за сутки

Почти 100 тысяч случаев коронавируса впервые выявлено в России за сутки

28 января 2022, 09:13
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Впервые с начала пандемии в России подтверждено 98 тысяч случаев коронавируса за сутки. Также выросло количество госпитализаций на 9,7%, по сравнению с прошлыми сутками.

Из больниц по выздоровлению выписано 29,5 тысячи человек. Это на 0,8% меньше, чем днем ранее.

Также подтверждено 673 летальных случая, сообщает оперативный штаб.

Всего под медицинским наблюдением находятся 2,3 миллиона человек.

В Свердловской области также побит суточный рекорд заболеваемости коронавирусом. Всего выявлено 2,3 тысячи случаев. В общей сложности с начала пандемии инфекцией заболели почти 300 тысяч уральцев.

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#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Свердловская область#Пандемия#Омикрон
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