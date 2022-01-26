Тагильские школы готовятся к вакцинации детей от коронавируса

В родительский чат пришло сообщение от классного руководителя, с просьбой сообщить, кто согласен поставить детям прививку от коронавируса. Это нужно знать для заказа количества вакцины на школу. Когда препарат поступит в поликлинику, врач раздаст родителям бланки для заполнения согласий или отказов, рассказала редакции TagilCity.ru мама ученика одной из школ Нижнего Тагила.