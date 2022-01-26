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Posted 26 января 2022, 09:00

Published 26 января 2022, 09:00

Modified 18 сентября 2022, 14:42

Updated 18 сентября 2022, 14:42

Тагильские школы готовятся к вакцинации детей от коронавируса

Тагильские школы готовятся к вакцинации детей от коронавируса

26 января 2022, 09:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
В родительских чатах тагильских школьников учителя рассылают сообщения. Они хотят знать количество тех, кто согласен на вакцинацию детей от коронавируса.

В Свердловскую область поступила вакцина против COVID-19 «Гам-Ковид-Вак-М» для детей в возрасте от 12 до 17 лет 11 месяцев. Прививка будет поставлена тем, чьи родители официально и добровольно согласятся на вакцинацию.

В родительский чат пришло сообщение от классного руководителя, с просьбой сообщить, кто согласен поставить детям прививку от коронавируса. Это нужно знать для заказа количества вакцины на школу. Когда препарат поступит в поликлинику, врач раздаст родителям бланки для заполнения согласий или отказов, рассказала редакции TagilCity.ru мама ученика одной из школ Нижнего Тагила.

В Нижний Тагил вакцина для детей и подростков пока не поступала, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе ДГБ.

Напомним, 25 января в Свердловской области стартовала вакцинация школьников от коронавируса. Первыми препарат получили две девушки.

Вакцинация подростков от COVID-19 стартовала в Свердловской области
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#Коронавирус COVID-19#Нижний Тагил#Эксклюзив#Коронавирус#Школьники#Вакцинация
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