Сотни человек вышли с фонариками на улицы Нижнего Тагила

В мероприятии было несколько групп. К каждой из них был прикреплен гид, который рассказывал интересные факты об объектах на этих улицах. Например, мы узнали с детьми, что школа № 33 была построена буквально за полтора года, рассказала редакции TagilCity.ru участница «Тагильского светлячка».