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Posted 5 февраля 2022, 17:14

Published 5 февраля 2022, 17:14

Modified 18 сентября 2022, 14:45

Updated 18 сентября 2022, 14:45

Сотни человек вышли с фонариками на улицы Нижнего Тагила

5 февраля 2022, 17:14
Традиционный поход «Тагильский светлячок» состоялся вечером 5 февраля. Его участники прошли с фонариками по улице Вогульской и Красноармейской.

Сбор участников традиционной пешей краеведческой экскурсии «Тагильский Светлячок» состоялся на улице Вогульской, 60. Они группами по 20-30 человек прошли по старым улицам города.

Люди освещали себе путь фонариками и совершали короткие остановки, во время которых гиды рассказывали много интересного и познавательного.

В мероприятии было несколько групп. К каждой из них был прикреплен гид, который рассказывал интересные факты об объектах на этих улицах. Например, мы узнали с детьми, что школа № 33 была построена буквально за полтора года, рассказала редакции TagilCity.ru участница «Тагильского светлячка».

Завершилось мероприятие в парке «Народный», где к приходу гостей были развернуты игровые и интерактивные площадки. Тагильчане танцевали, участвовали в викторине и фотографировались. Каждому из них вручили памятные сувениры.

В местном центре развития туризма отмечают растущий интерес населения к этому походу. С каждым годом количество его участников лишь увеличивается, а программа экскурсии становится все более масштабной и увлекательной.

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