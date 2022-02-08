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Posted 8 февраля 2022, 09:43

Published 8 февраля 2022, 09:43

Modified 18 сентября 2022, 14:45

Updated 18 сентября 2022, 14:45

Останки домашнего скота найдены в мусорном баке на Старой Гальянке в Нижнем Тагиле

8 февраля 2022, 09:43
Инцидент произошел в микрорайоне Старая Гальянка в Нижнем Тагиле. При вывозе мусора сотрудники коммунальной организации обнаружили множественные останки животных.

Вывоз мусора осуществлялся по графику. Чтобы забрать контейнеры, во двор на Старой Гальянке приехал автомобиль компании «Рифей», отвечающей за утилизацию бытовых отходов. В одном из баков оказались останки домашнего скота. Какие именно, коммунальщики не уточняют. Но о произошедшем они сразу сообщили в администрацию города. И не стали забирать подозрительный бак. Этим займутся уполномоченные организации, которым разрешено забирать биологический мусор и осуществлять дезинфекцию емкостей.

Жителям микрорайона рекомендуют больше не выбрасывать в баки кости и гнилое мясо животных. Это может привести к распространению самых разных опасных инфекций, поэтому если возник такой вопрос, то следует обратиться в муниципалитет, подсказывают в Рифее. А если мусоровоз вдруг нарушает график или по каким-то причинам задерживается, то выяснить это можно с 8.00 до 20.00 по телефону горячей линии 8-800-234-02-43, сообщает пресс-служба компании.

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