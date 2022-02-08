Останки домашнего скота найдены в мусорном баке на Старой Гальянке в Нижнем Тагиле

Posted 8 февраля 2022, 09:43
Published 8 февраля 2022, 09:43
Modified 18 сентября 2022, 14:45
Updated 18 сентября 2022, 14:45
Вывоз мусора осуществлялся по графику. Чтобы забрать контейнеры, во двор на Старой Гальянке приехал автомобиль компании «Рифей», отвечающей за утилизацию бытовых отходов. В одном из баков оказались останки домашнего скота. Какие именно, коммунальщики не уточняют. Но о произошедшем они сразу сообщили в администрацию города. И не стали забирать подозрительный бак. Этим займутся уполномоченные организации, которым разрешено забирать биологический мусор и осуществлять дезинфекцию емкостей.
Жителям микрорайона рекомендуют больше не выбрасывать в баки кости и гнилое мясо животных. Это может привести к распространению самых разных опасных инфекций, поэтому если возник такой вопрос, то следует обратиться в муниципалитет, подсказывают в Рифее. А если мусоровоз вдруг нарушает график или по каким-то причинам задерживается, то выяснить это можно с 8.00 до 20.00 по телефону горячей линии 8-800-234-02-43, сообщает пресс-служба компании.