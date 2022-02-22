Курс евро взлетел до 91 рубля на фоне военного конфликта в Донбассе

Рубль обвалился на фоне информации об обострении вооруженного противостояния на территории Донбасса. Накануне вечером Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Прежде чем подписать соответствующие документы, президент России отметил, что решение назрело давно.