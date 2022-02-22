Свердловские власти расторгли соглашение с резидентом «Титановой долины»

За обозначенный срок она даже не формила право на земельный участок для строительства. Срок сдачи объекта «под ключ» постоянно отодвигался, пока его не перенесли на 2020 год. Однако и позже ничего не изменилось. Министерство обратилось в Арбитражный суд.