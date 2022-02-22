Свердловские власти расторгли соглашение с резидентом «Титановой долины»

Posted 22 февраля 2022, 10:21
Published 22 февраля 2022, 10:21
Modified 29 ноября 2024, 17:27
Updated 29 ноября 2024, 17:27
Свердловское министерство инвестиций и развития больше не связано обязательствами с ООО «Нордбазальт». Причиной это стало решение областного Арбитражного суда, которым аннулировано соглашение о сотрудничестве, а сама компания лишена статуса резидента «Титановой долины» и должна выплатить 5 млн рублей штрафа.
Напомним, в Верхней Салде намеревались создать завод. На нем планировалось выпускать базальтовое волокно. Речь шла о более чем 2 миллиардах инвестиций. Однако ни производственный комплекс, ни инжиниринговый центр так и не появились, поскольку получившая статус резидента «Титановой долины» фирма так и выполнила взятые на себя обязательства.
За обозначенный срок она даже не формила право на земельный участок для строительства. Срок сдачи объекта «под ключ» постоянно отодвигался, пока его не перенесли на 2020 год. Однако и позже ничего не изменилось. Министерство обратилось в Арбитражный суд.
По итогу рассмотрения дела у «Нордбазальта» отобрали статус резидента. Однако компания сдаваться не собирается. К настоящему моменту подан встречный иск. Заседание состоится 29 марта. На нем рассмотрят претензии по двум актам в отношении компании, сообщает 66.ру.