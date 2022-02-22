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Posted 22 февраля 2022, 02:57

Published 22 февраля 2022, 02:57

Modified 19 июня 2022, 17:42

Updated 19 июня 2022, 17:42

Владимир Путин поручил Министерству обороны обеспечивать мир на Донбассе

22 февраля 2022, 02:57
Сюжет
Операция на Украине
Президент Российской Федерации Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Поддержание мира на их территории поручено обеспечивать Министерству обороны РФ.

21 февраля глава государства провел экстренное заседание Совета безопасности. Обсуждалась ситуация на Донбассе, который продолжает оставаться под огнем тяжелого вооружения со стороны украинских вооруженных сил.

По итогу совещания президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. И выступил с обращением по центральному телевидению, в котором объяснил позицию государства.

Главные тезисы:

— украинцы и русские — братские народы, связанные историческими, родственными и культурными связями;

— уничтожение мирного населения — преступление;

— действующий на Украине политический режим — марионеточный.

По поручению Путина, Министерство обороны России приступило к обеспечению мира на территории ДНР и ЛНР. Соответствующие указы об этом представлены на портале правовой информации. Осуществляется подготовка проекта договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Владимир Путин объявил о признании независимыми ЛНР и ДНР
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Для Донецкой и Луганской народных республик это означает полное признание со стороны России их суверенитета.

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#Максим Боталов#Политика#Операция на Украине#Владимир Путин#Мир#Донбасс#Указ#Министерство обороны#Беженцы
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