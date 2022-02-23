Путин предупредил о возможном обострении ситуации в Донбассе

Posted 23 февраля 2022, 16:30
Published 23 февраля 2022, 16:30
Modified 29 ноября 2024, 18:34
Updated 29 ноября 2024, 18:34
Президент России подчеркнул, что переговорный процесс киевских властей с правительствами ДНР и ЛНР сегодня попросту не представляется возможным. Проблема в том, что там до сих пор не прекращаются боевые действия, подчеркнул он. Более того, наметилась четкая тенденция к обострению, сообщили в пресс-службе Кремля.
Напомним, вечером в минувший понедельник, 21 февраля, российский лидер провел внеочередное заседание Совбеза, по итогам которого официально объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.