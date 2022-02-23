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Posted 23 февраля 2022, 16:30

Published 23 февраля 2022, 16:30

Modified 29 ноября 2024, 18:34

Updated 29 ноября 2024, 18:34

Путин предупредил о возможном обострении ситуации в Донбассе

Путин предупредил о возможном обострении ситуации в Донбассе

23 февраля 2022, 16:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Операция на Украине
Ситуация, сложившаяся на данный момент на территории Донбасса, может в любой момент обостриться. Такого мнения придерживается глава российского государства Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что переговорный процесс киевских властей с правительствами ДНР и ЛНР сегодня попросту не представляется возможным. Проблема в том, что там до сих пор не прекращаются боевые действия, подчеркнул он. Более того, наметилась четкая тенденция к обострению, сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, вечером в минувший понедельник, 21 февраля, российский лидер провел внеочередное заседание Совбеза, по итогам которого официально объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.

#Политика#Операция на Украине#Владимир Путин#Донбасс#ДНР#ЛНР
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