Путин предупредил о возможном обострении ситуации в Донбассе

Президент России подчеркнул, что переговорный процесс киевских властей с правительствами ДНР и ЛНР сегодня попросту не представляется возможным. Проблема в том, что там до сих пор не прекращаются боевые действия, подчеркнул он. Более того, наметилась четкая тенденция к обострению, сообщили в пресс-службе Кремля.