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Posted 24 февраля 2022, 13:05

Published 24 февраля 2022, 13:05

Modified 24 декабря 2024, 18:08

Updated 24 декабря 2024, 18:08

Полмиллиона за фейковое ДТП заплатила пенсионерка из Нижнего Тагила

Полмиллиона за фейковое ДТП заплатила пенсионерка из Нижнего Тагила

24 февраля 2022, 13:05
Фото: 1MI.
78-летняя пенсионерка из Нижнего Тагила попалась на уловку мошенников и перевела им 500 тысяч рублей за сына, который якобы попал в ДТП.

Женщине из Дзержинского района позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын попал в аварию и сбил пешехода. Чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, нужно заплатить. Для освобождения сына потребовалось 500 тысяч рублей. Их пенсионерка перевела на счета, которые назвали злоумышленники. Переведены средства были через салон сотовой связи, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Когда женщина пришла домой, то ей еще несколько раз позвонил тот же мужчина и просил еще денег. Пенсионерка сказала, что у нее больше ничего нет и позвонила сыну. Оказалось, что с ним все хорошо.

В полиции отмечают, что в полиции с начала года зарегистрировано 9 случаев мошенничества, совершенных по схеме, когда родственник якобы попал в ДТП. Жертвами чаще всего становятся пожилые граждане от 67 до 88 лет. Они лишились больше двух миллионов рублей. Шесть преступлений уже раскрыты и задержаны два курьера, приезжавшие за деньгами.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Мошенничество
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