Полмиллиона за фейковое ДТП заплатила пенсионерка из Нижнего Тагила

В полиции отмечают, что в полиции с начала года зарегистрировано 9 случаев мошенничества, совершенных по схеме, когда родственник якобы попал в ДТП. Жертвами чаще всего становятся пожилые граждане от 67 до 88 лет. Они лишились больше двух миллионов рублей. Шесть преступлений уже раскрыты и задержаны два курьера, приезжавшие за деньгами.