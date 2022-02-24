Полмиллиона за фейковое ДТП заплатила пенсионерка из Нижнего Тагила

Posted 24 февраля 2022, 13:05
Published 24 февраля 2022, 13:05
Modified 24 декабря 2024, 18:08
Updated 24 декабря 2024, 18:08
Женщине из Дзержинского района позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын попал в аварию и сбил пешехода. Чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, нужно заплатить. Для освобождения сына потребовалось 500 тысяч рублей. Их пенсионерка перевела на счета, которые назвали злоумышленники. Переведены средства были через салон сотовой связи, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Когда женщина пришла домой, то ей еще несколько раз позвонил тот же мужчина и просил еще денег. Пенсионерка сказала, что у нее больше ничего нет и позвонила сыну. Оказалось, что с ним все хорошо.
В полиции отмечают, что в полиции с начала года зарегистрировано 9 случаев мошенничества, совершенных по схеме, когда родственник якобы попал в ДТП. Жертвами чаще всего становятся пожилые граждане от 67 до 88 лет. Они лишились больше двух миллионов рублей. Шесть преступлений уже раскрыты и задержаны два курьера, приезжавшие за деньгами.