4 пенсионерки из Каменска-Уральского отдали мошеннику 750 тысяч за несколько часов

Первая жертва — женщина 72 лет. Она проживает на Комсомольском бульваре. Ей позвонил неизвестный и сообщил, что внучка попала в ДТП и для ее спасения требуются деньги. За ними должен был приехать человек. Пенсионерка передала ему 100 тысяч рублей.