Все авиарейсы из аэропорта Белгорода отменены из-за спецоперации на Украине

Posted 24 февраля 2022, 05:31
Published 24 февраля 2022, 05:31
Modified 29 ноября 2024, 18:34
Updated 29 ноября 2024, 18:34
Ранее из Белгорода был отменен рейс в Санкт-Петербург. Вылет планировался в 09.40. Также на 24 февраля планировались три рейса до Москвы, пишет «Бел.Ру»
В пресс-службе Белгородского аэропорта сообщили, что власти запретили использовать южное воздушное пространство. Из-за этого рейсы пришлось отменить.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации на территории Украины. Она направлена на демилитаризацию. Взрывы также слышны и в Белгороде. В детских садах и школах отменены занятия.