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Posted 24 февраля 2022, 05:31

Published 24 февраля 2022, 05:31

Modified 29 ноября 2024, 18:34

Updated 29 ноября 2024, 18:34

Все авиарейсы из аэропорта Белгорода отменены из-за спецоперации на Украине

Все авиарейсы из аэропорта Белгорода отменены из-за спецоперации на Украине

24 февраля 2022, 05:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Операция на Украине
Все рейсы, которые были запланированы из аэропорта Белгорода в другие города и страны были отменены. На данный момент улететь из города из-за начала военной операции невозможно.

Ранее из Белгорода был отменен рейс в Санкт-Петербург. Вылет планировался в 09.40. Также на 24 февраля планировались три рейса до Москвы, пишет «Бел.Ру»

В пресс-службе Белгородского аэропорта сообщили, что власти запретили использовать южное воздушное пространство. Из-за этого рейсы пришлось отменить.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации на территории Украины. Она направлена на демилитаризацию. Взрывы также слышны и в Белгороде. В детских садах и школах отменены занятия.

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#Транспорт#Операция на Украине#Украина#Донбасс#Военные#ДНР#ЛНР#Белгород
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