tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля 2022, 16:17

Published 25 февраля 2022, 16:17

Modified 18 сентября 2022, 14:51

Updated 18 сентября 2022, 14:51

Членство России в Совете Европы приостановлено из-за ситуации на Украине

Членство России в Совете Европы приостановлено из-за ситуации на Украине

25 февраля 2022, 16:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Операция на Украине
Членство России приостановлено в Совете Европы. Такое решение было принято кабинетом министров совета. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой через свою пресс-службу.

Он осудил данное решение, отметив, что без России работа совета теряет смысл.

Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нем не будет правды, заявляет Толстой.

Российская делегация, по его словам, старалась вести диалог до конца. Его возобновление будет зависеть от Совета Европы.

Ранее о запуске процедуры приостановления членства России в Совете Европы сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, инициаторами выступили Украина и Польша.

Материалы по теме
Условие начала переговоров России и Украины назвали в министерстве иностранных делОтменен этап Кубка мира по прыжкам на лыжах в Нижнем Тагиле из-за ситуации на Украине
#Политика#Операция на Украине#Россия#Украина#Совет#ДНР и ЛНР
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика