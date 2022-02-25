Членство России в Совете Европы приостановлено из-за ситуации на Украине

Posted 25 февраля 2022, 16:17
Published 25 февраля 2022, 16:17
Modified 18 сентября 2022, 14:51
Updated 18 сентября 2022, 14:51
Он осудил данное решение, отметив, что без России работа совета теряет смысл.
Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нем не будет правды, заявляет Толстой.
Российская делегация, по его словам, старалась вести диалог до конца. Его возобновление будет зависеть от Совета Европы.
Ранее о запуске процедуры приостановления членства России в Совете Европы сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, инициаторами выступили Украина и Польша.