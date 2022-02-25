Сбербанк прокомментировал ситуацию после ввода санкций со стороны запада

Posted 25 февраля 2022, 06:29
Published 25 февраля 2022, 06:29
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
Страны Евросоюза, а также США ввели в отношении России новые санкции. На этот раз, по заявлениям лидеров западных стран, они должны ударить по экономике государства.
Одной из ее составляющих является финансовый сектор, поэтому составлен «черный список» организаций, которым представители ЕС обещают много чего нехорошего. Однако в Сбербанке, например, заявляют о работе в штатном режиме. Средства россиян никуда со счетов не пропали, операции в рублях и валюте осуществляются без ограничений.
Офисы, банкоматы, мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» и другие коммуникации — работают без сбоев и ограничений, сообщили в пресс-службе финансового учреждения. То же самое касается пользования гражданами выданными пластиковыми картами, в том числе «зарплатными».
Принятые в отношении России ограничения никак не влияют на сохранность и доступность денежных средств организаций и физических лиц, отмечается в сообщении пресс-службы Сбербанка.
Новый пакет санкционных мер связан с событиями на Украине. Страны запада пытаются создать коалицию для экономической блокады России, которая признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, после чего встала на защиту населения от обстрелов со стороны ВСУ.