Сбербанк прокомментировал ситуацию после ввода санкций со стороны запада

Одной из ее составляющих является финансовый сектор, поэтому составлен «черный список» организаций, которым представители ЕС обещают много чего нехорошего. Однако в Сбербанке, например, заявляют о работе в штатном режиме. Средства россиян никуда со счетов не пропали, операции в рублях и валюте осуществляются без ограничений.