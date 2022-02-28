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Posted 28 февраля 2022, 06:26

Published 28 февраля 2022, 06:26

Modified 18 сентября 2022, 14:51

Updated 18 сентября 2022, 14:51

167 нарушений ПДД выявлено за два дня в Нижнем Тагиле

167 нарушений ПДД выявлено за два дня в Нижнем Тагиле

28 февраля 2022, 06:26
Фото: 1MI.
167 нарушений правил дорожного движения зафиксировали инспектора ГИБДД за два дня рейдов в Нижнем Тагиле.

В неустановленном месте переходили дорогу 68 пешеходов, 23 водителя не пропустили их. 20 водителей ехали непристегнутыми, еще пятеро перевозили детей с нарушениями.

У пятерых автомобилей была нанесена тонировка с нарушениями. Так, во время рейда был пойман водитель «ВАЗ-2109» с тонированными стеклами. После разбирательство оказалось, что у него уже есть штраф за подобное нарушение, а также требование об устранении. Однако последнее было проигнорировано.

В результате на водителя составлен административный протокол за невыполнение требований полиции. Суд за это арестовал нарушителя на трое суток.

Водители такси также оказались в нарушителях. Пятеро были привлечены к административной ответственности за управление автомобилем с незаконной цветографической схемой такси, пишет «Тагильский рабочий».

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#Общество#Нижний Тагил#ПДД#Нарушение ПДД
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