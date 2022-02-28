167 нарушений ПДД выявлено за два дня в Нижнем Тагиле

Posted 28 февраля 2022, 06:26
Published 28 февраля 2022, 06:26
Modified 18 сентября 2022, 14:51
Updated 18 сентября 2022, 14:51
В неустановленном месте переходили дорогу 68 пешеходов, 23 водителя не пропустили их. 20 водителей ехали непристегнутыми, еще пятеро перевозили детей с нарушениями.
У пятерых автомобилей была нанесена тонировка с нарушениями. Так, во время рейда был пойман водитель «ВАЗ-2109» с тонированными стеклами. После разбирательство оказалось, что у него уже есть штраф за подобное нарушение, а также требование об устранении. Однако последнее было проигнорировано.
В результате на водителя составлен административный протокол за невыполнение требований полиции. Суд за это арестовал нарушителя на трое суток.
Водители такси также оказались в нарушителях. Пятеро были привлечены к административной ответственности за управление автомобилем с незаконной цветографической схемой такси, пишет «Тагильский рабочий».