167 нарушений ПДД выявлено за два дня в Нижнем Тагиле

У пятерых автомобилей была нанесена тонировка с нарушениями. Так, во время рейда был пойман водитель «ВАЗ-2109» с тонированными стеклами. После разбирательство оказалось, что у него уже есть штраф за подобное нарушение, а также требование об устранении. Однако последнее было проигнорировано.