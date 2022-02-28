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Posted 28 февраля 2022, 09:26

Published 28 февраля 2022, 09:26

Modified 18 сентября 2022, 14:51

Updated 18 сентября 2022, 14:51

Минобороны: войска ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты

Минобороны: войска ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты

28 февраля 2022, 09:26
Фото: 1MI.
Сюжет
Операция на Украине
Войска ДНР и ЛНР продвинулись еще на 19 км. Они взяли под контроль Хворостянку, Сухановку, Артем, Новый Айдар, а также блокировали райцентр Волноваха.

28 февраля войска ДНР при поддержке российских ВС продолжают развивать наступление, сообщил 28 февраля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Войска ЛНР взяли под контроль три населенных пункта. Группировка войск ДНР, с его слов, продвинулись на 19 км.

Напомним, 24 февраля началась спецоперация на Украине. Результатом наступления стали санкции на отечественные крупные банки и компании со стороны стран ЕС. Также Евросоюза закрыл воздушное пространство для российских самолетов и запретил связанные с резервами и активами ЦБ РФ операции. 28 февраля представители России и Украины встретятся для переговоров.

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#Политика#Операция на Украине#Россия#Украина#Минобороны россии#ДНР и ЛНР
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