Минобороны: войска ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты

Напомним, 24 февраля началась спецоперация на Украине. Результатом наступления стали санкции на отечественные крупные банки и компании со стороны стран ЕС. Также Евросоюза закрыл воздушное пространство для российских самолетов и запретил связанные с резервами и активами ЦБ РФ операции. 28 февраля представители России и Украины встретятся для переговоров.