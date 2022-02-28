Минобороны: войска ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты

Posted 28 февраля 2022, 09:26
Published 28 февраля 2022, 09:26
Modified 18 сентября 2022, 14:51
Updated 18 сентября 2022, 14:51
28 февраля войска ДНР при поддержке российских ВС продолжают развивать наступление, сообщил 28 февраля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Войска ЛНР взяли под контроль три населенных пункта. Группировка войск ДНР, с его слов, продвинулись на 19 км.
Напомним, 24 февраля началась спецоперация на Украине. Результатом наступления стали санкции на отечественные крупные банки и компании со стороны стран ЕС. Также Евросоюза закрыл воздушное пространство для российских самолетов и запретил связанные с резервами и активами ЦБ РФ операции. 28 февраля представители России и Украины встретятся для переговоров.