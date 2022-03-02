Экологичное оборудование будет установлено на мусоросортировочном заводе в Тагиле

МСК строится с учетом всех экологических требований. Для организации его работы будут использованы современные передовые технологии и оборудование, снижающие негативное воздействие на окружающую среду. В том числе будет создан цех компостирования, где органические отходы будут трансформироваться в техногрунт. Переработка органики снизит процессы гниения, возгорания и неприятные запахи. Для предотвращения загрязнения почв и подземных вод будут построены очистные сооружения для стоков сортировочного комплекса и полигона. В основании полигона будет уложен противофильтрационный экран, исключающий попадание фильтрата в подземные воды, рассказал Дмитрий Буданов.