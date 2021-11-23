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В 5,2 млн обойдется водоснабжение к мусоросортировочному комплексу в Нижнем Тагиле

23 ноября 2021, 12:30
Фото: 1MI
Системы водоснабжения и водоотведения к мусоросортировочному комплексу в Нижнем Тагиле проведет местное ООО «СК ИНВЕСТ СТРОЙ». Работы планируется окончить до конца ноября 2021 года.

Для работы мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле будут подведены сети водоснабжения и канализации длиной около 500 метров. Работы пройдут в два этапа.

На первом этапе на территории будущего МСК будет построен подводящий участок сетей водоснабжения и канализации. Для данного участка разработана проектная документация, которая получила положительное заключение Главгосэкспертизы.

На втором этапе подрядчик построит участок трубопровода, который соединит сети ООО «Водоканал-НТ» с мусоросортировочным комплексом. В 2022 году к площадке строительства будут подведены газопровод и линия постоянного электроснабжения.

На строительно-монтажные работы для проекта мусоросортировочного завода и полигона АО «Облкоммунэнерго» проводило открытый конкурс, по результатам которого был определен победитель. Подрядчик ООО «СК ИНВЕСТ СТРОЙ» соответствовал всем юридическим и техническим требованиям. Ранее победитель не участвовал в закупках компании, договоры с ним не заключали, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».

Начальная цена контракта на работы составляла 6,9 миллиона рублей, однако ООО «СК ИНВЕСТ СТРОЙ» снизило ее почти на 25% и стало победителем аукциона. Компания зарегистрирована в марте 2019 года, директором является Андрей Иванов.

Основным видом деятельности организации является разработка строительных проектов. Ранее ООО «СК ИНВЕСТ СТРОЙ» в госзакупках не участвовало.

Напомним, строительство мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО в Нижнем Тагиле намечено на 2022 год, оно обойдется в 2,8 миллиарда рублей. Подрядчиком выступает АО «Интертехэлектро» из Москвы.

Мусоросортировочный завод в Нижнем Тагиле за 2,8 млрд построит АО «Интертехэлектро»
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