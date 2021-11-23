В 5,2 млн обойдется водоснабжение к мусоросортировочному комплексу в Нижнем Тагиле

На строительно-монтажные работы для проекта мусоросортировочного завода и полигона АО «Облкоммунэнерго» проводило открытый конкурс, по результатам которого был определен победитель. Подрядчик ООО «СК ИНВЕСТ СТРОЙ» соответствовал всем юридическим и техническим требованиям. Ранее победитель не участвовал в закупках компании, договоры с ним не заключали, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».