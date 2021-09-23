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Стартовала заливка фундамента на месте мусоросортировочного завода в Краснотурьинске

23 сентября 2021, 11:25
Фото: 1МI
На месте строящегося мусоросортировочного завода в Краснотурьинске началась заливка фундамента. Работы по возведению предприятия начались в июне 2021 года.

Региональный оператор компания «Рифей» продолжает строительство мусоросортировочного комплекса в Краснотурьинске. Строители закончили устройство железобетонных колонн участка обработки завода и приступили к возведению стен фундамента под монтаж основного оборудования.

Фото: ООО «Компания «Рифей»

Инвестиционная программа в области обращения с ТКО ООО «Компания «Рифей», в рамках которого ведется строительство комплекса в Краснотурьинске, рассчитана до 2030 года.

Сортировка отходов позволит извлекать из мусора картон, бумагу, стекло, пластик и металлы. Все отсортированное и пригодное сырье будет упаковываться в удобные для транспортировки кипы, после чего отправляться на дальнейшую переработку. Мусоросортировочный комплекс в Краснотурьинске сможет сортировать до 20 тонн отходов в час,рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Запуск мусоросортировочного завода позволит существенно разгрузить полигоны для хранения отходов в Свердловской области, а также увеличить количество сырья, повторно используемого в промышленности и производстве.

Напомним, Российский экологический оператор выделит почти 3 миллиарда на строительство двух мусороперерабатывающих заводов в Московской области.

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#Рифей#Краснотурьинск#Мусоросортировочный завод#Строительство#Экономика
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