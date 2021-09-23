Стартовала заливка фундамента на месте мусоросортировочного завода в Краснотурьинске

Региональный оператор компания «Рифей» продолжает строительство мусоросортировочного комплекса в Краснотурьинске. Строители закончили устройство железобетонных колонн участка обработки завода и приступили к возведению стен фундамента под монтаж основного оборудования.
Инвестиционная программа в области обращения с ТКО ООО «Компания «Рифей», в рамках которого ведется строительство комплекса в Краснотурьинске, рассчитана до 2030 года.
Сортировка отходов позволит извлекать из мусора картон, бумагу, стекло, пластик и металлы. Все отсортированное и пригодное сырье будет упаковываться в удобные для транспортировки кипы, после чего отправляться на дальнейшую переработку. Мусоросортировочный комплекс в Краснотурьинске сможет сортировать до 20 тонн отходов в час,рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Запуск мусоросортировочного завода позволит существенно разгрузить полигоны для хранения отходов в Свердловской области, а также увеличить количество сырья, повторно используемого в промышленности и производстве.
Напомним, Российский экологический оператор выделит почти 3 миллиарда на строительство двух мусороперерабатывающих заводов в Московской области.