Стартовала заливка фундамента на месте мусоросортировочного завода в Краснотурьинске

Сортировка отходов позволит извлекать из мусора картон, бумагу, стекло, пластик и металлы. Все отсортированное и пригодное сырье будет упаковываться в удобные для транспортировки кипы, после чего отправляться на дальнейшую переработку. Мусоросортировочный комплекс в Краснотурьинске сможет сортировать до 20 тонн отходов в час,рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.