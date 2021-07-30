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Posted 30 июля 2021, 10:49

Published 30 июля 2021, 10:49

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Водоснабжение мусоросортировочного завода в Тагиле спроектирует екатеринбугская фирма

Водоснабжение мусоросортировочного завода в Тагиле спроектирует екатеринбугская фирма

30 июля 2021, 10:49
Фото: 1MI.
Проект водоснабжения мусоросортировочного завода в Нижнем Тагиле создаст ООО ПКБ «Аквариус» из Екатеринбурга.

Всего на закупку заявилось пять компаний, однако одна заявка была отозвана. ООО ПКБ «Аквариус» снизило изначальную сумму контракта на 25%, с 3,1 до 2,3 миллиона рублей, и стало победителем. Заказчиком выступало АО «Облкоммунэнерго».

Компания зарегистрирована в Екатеринбурге в 2005 году, директором является Елена Реймер. Организация занимается деятельностью, связанной с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, а также выполнением строительного контроля и авторского надзора.

«Аквариус» выступал в роли поставщика в двух государственных контрактах на сумму 670 тысяч рублей для отдела капитального строительства, газификации и жилищно-коммунального хозяйства поселка городского типа Белоярский и администрации городского округа Богданович.

Примерная площадь топографической съемки — 6,2 гектара. Проектную документацию нужно окончить в течение 60 дней с момента заключения контракта, затем она должна пройти госэкспертизу. После этого подрядчик должен разработать рабочую документацию.

Напомним, строительство мусоросортировочного комплекса и полигона в Нижнем Тагиле намечено на 2022 год. Оно обойдется в 2,8 миллиарда рублей. Подрядчиком выступает московское АО «Интертехэлектро».

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#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Водоснабжение#Закупки#Мусоросортировочный завод
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