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Posted 2 марта 2022, 03:28

Published 2 марта 2022, 03:28

Modified 29 ноября 2024, 18:35

Updated 29 ноября 2024, 18:35

Отключение от SWIFT ряда российских банков одобрили постпреды ЕС

Отключение от SWIFT ряда российских банков одобрили постпреды ЕС

2 марта 2022, 03:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Операция на Украине
Ряд санкций против России, в том числе и отключение некоторых банков от системы SWIFT одобрили постоянные представители стран Евросоюза.

Кроме того, планируется запретить банкам принимать участие или инвестировать в проекты, которые софинансируются Российским фондом прямых инвестиций, сообщается в Twitter французского председательства в Совете ЕС.

Данные меры будут опубликованы в журнале ЕС, а затем начнут действовать.

Напомним, из-за ситуации на Украине страны Евросоюза начали вводить санкции против России. Они коснулись и ряда банков. Среди них «СовкомБанк» и ВТБ. Их деятельность была ограничена в странах Евросоюза. Кроме того, об отказе от сотрудничества заявили Visa и Master Card. Теперь кредитным учреждениям запрещено перевыпускать карты данных платежных систем. Кроме того, приостановила в России работу и Apple Pay.

#Экономика#Операция на Украине#Россия#Украина#ДНР и ЛНР
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