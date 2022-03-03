Стоимость пособия на погребение в Нижнем Тагиле выросла на 10%

Размер пособия увеличился на 621 рубль. За гроб и другие предметы, необходимые для погребения, будет возвращено 1 892 рубля. 1 874 рубля компенсируют родственникам за перевозку тела на кладбище или в крематорий и еще 4 242 рубля за захоронение или кремацию с выдачей урны с прахом.