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На 10 гектаров планируется увеличить кладбище «Центральное» в Нижнем Тагиле

17 ноября 2021, 08:34
Фото: 1MI
На расширение площади кладбища «Центральное» в Нижнем Тагиле будет выделено 30 миллионов рублей. Работы должны быть завершены в 2022 году.

В 2022 году будет выделено порядка 30 миллионов рублей на расширение площади захоронений на 10 гектаров.

Мы подали заявку в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области на продолжение строительства кладбища «Центральное». На сегодняшний день заключен договор с проектной организацией, которая реализует второй этап проекта в 2022 году, рассказал на заседании гордумы заместитель начальника управления городским хозяйством Игорь Комаров.

Фото: TagilCity.ru

Территория будет расчищена от зеленых насаждений и благоустроена. После этого там можно будет захоранивать тела. А в 2021 году на кладбище «Центральное» в Нижнем Тагиле был выполнен ремонт мемориала за 12,4 миллиона рублей, отметил Игорь Комаров.

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Напомним, на кладбище «Пихтовые горы» на Вагонке в Нижнем Тагиле проводится инвентаризация старых захоронений. Благодаря этому было выявлено около двух тысяч свободных мест. Захоронения можно использовать вторично после 25 лет.

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