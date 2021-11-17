На 10 гектаров планируется увеличить кладбище «Центральное» в Нижнем Тагиле

Территория будет расчищена от зеленых насаждений и благоустроена. После этого там можно будет захоранивать тела. А в 2021 году на кладбище «Центральное» в Нижнем Тагиле был выполнен ремонт мемориала за 12,4 миллиона рублей, отметил Игорь Комаров.