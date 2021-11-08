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Места на кладбище в уральском городе заканчиваются из-за пандемии

8 ноября 2021, 08:38
Фото: 1MI
Места на кладбище Ревды заканчиваются. Одной из причин стала пандемия коронавируса.

Это не пустые предположения — это факт. Если еще несколько лет назад мы говорили об этом, как о чем-то неизбежном, но далеком, то сейчас, с учетом того, какие коррективы внес в нашу жизнь ковид, могу сказать, что еще год, максимум два — и все, рассказал замдиректора Управления городским хозяйством Сергей Филиппов изданию «Ревда Новости».

Он добавил, что только за октябрь 2021 года на кладбище было похоронено 912 человек. При этом за весь 2020 год в Ревде было похоронено 969 человек. Филиппов отмечает, что на данный момент кладбище уже подступает к жилым застройкам, что не нравится ни местным жителям, ни городской администрации.

Однако под новое кладбище мест в Ревде нет. Проблемой стали особенности гадрогеологии и санитарно-защитные зоны. Именно потому ни один из ранее предложенных участков экспертизу не прошел.

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#Кладбище#Смертность#Ревда#Коронавирус#Коронавирус COVID-19
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