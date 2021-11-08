Места на кладбище в уральском городе заканчиваются из-за пандемии

Это не пустые предположения — это факт. Если еще несколько лет назад мы говорили об этом, как о чем-то неизбежном, но далеком, то сейчас, с учетом того, какие коррективы внес в нашу жизнь ковид, могу сказать, что еще год, максимум два — и все, рассказал замдиректора Управления городским хозяйством Сергей Филиппов изданию «Ревда Новости».