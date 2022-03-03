За избиение водителя Renault в Екатеринбурге задержан южанин

Posted 3 марта 2022, 05:01
Published 3 марта 2022, 05:01
Modified 18 сентября 2022, 14:52
Updated 18 сентября 2022, 14:52
На улице 8 Марта вечером произошел конфликт. Автомобиль Kia обогнал Renault Logan. Водитель первой машины прижал вторую к обочине. И, когда она остановилась, избил кулаками мужчину, сидевшего за рулем иномарки.
К настоящему моменту личность злоумышленника установлена. Им оказался южанин. Молодой человек задержан и доставлен в полицейский участок, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. Пассажир зачинщика потасовки отпущен. Он в избиении участия не принимал.
Пострадавший снял побои, но пока в полицию не обращался. Тем не менее, полиция видеозаписью с регистратора, на которой запечатлен сам момент агрессии в отношении водителя Renault.