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Posted 3 марта 2022, 05:01

Published 3 марта 2022, 05:01

Modified 18 сентября 2022, 14:52

Updated 18 сентября 2022, 14:52

За избиение водителя Renault в Екатеринбурге задержан южанин

За избиение водителя Renault в Екатеринбурге задержан южанин

3 марта 2022, 05:01
Фото: 1mi .
Вечером 2 марта в Екатеринбурге один водитель напал на другого. Полицейские вычислили и задержали злоумышленника, им оказался южанин.

На улице 8 Марта вечером произошел конфликт. Автомобиль Kia обогнал Renault Logan. Водитель первой машины прижал вторую к обочине. И, когда она остановилась, избил кулаками мужчину, сидевшего за рулем иномарки.

К настоящему моменту личность злоумышленника установлена. Им оказался южанин. Молодой человек задержан и доставлен в полицейский участок, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. Пассажир зачинщика потасовки отпущен. Он в избиении участия не принимал.

Пострадавший снял побои, но пока в полицию не обращался. Тем не менее, полиция видеозаписью с регистратора, на которой запечатлен сам момент агрессии в отношении водителя Renault.

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