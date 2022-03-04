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Posted 4 марта 2022, 03:47

Published 4 марта 2022, 03:47

Modified 18 сентября 2022, 14:52

Updated 18 сентября 2022, 14:52

Отлов бездомных собак проведут 4 марта в Нижнем Тагиле

Отлов бездомных собак проведут 4 марта в Нижнем Тагиле

4 марта 2022, 03:47
Фото: 1MI .
Не выпускать своих домашних собак на улицу одних в Дзержинском районе просит администрация Нижнего Тагила. 4 марта в этом районе планируется отлов собак.

Животных планируется отлавливать в Дзержинском районе города, поэтому отпускать с поводка своих питомцев нежелательно. Иначе их могут принять за уличных, поймать и увезти в приют, сообщили в пресс-службе администрации.

Забрать собаку оттуда можно будет возможно только при предъявлении документов или иных доказательств, подтверждающих право собственности (родословная, ветеринарный паспорт и иное), пояснили в администрации города.

Приют имеет право потребовать с владельца сорвавшейся или отпущенной с поводка домашней собаки компенсацию, если она попала в питомник. Это закреплено в статье 232 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В комментариях к посту люди просят, чтобы «собачники» проверили район Кедр, а также гаражи на улицы Калинина, где бродит стая из более чем 20 дворняжек.

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Напомним, 2 февраля в Нижнем Тагиле собака покусала девятилетнего мальчика. Ребенок пострадал при попытке защитить девочку. Она решила погладить собаку, а она отреагировала агрессивно. Когда мальчик пытался защитить девочку, то собака повалила его на землю и несколько раз укусила. По данному факту прокуратура проводит проверку.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Бродячие собаки#Отлов#Собаки
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