Отлов бездомных собак проведут 4 марта в Нижнем Тагиле

Напомним, 2 февраля в Нижнем Тагиле собака покусала девятилетнего мальчика. Ребенок пострадал при попытке защитить девочку. Она решила погладить собаку, а она отреагировала агрессивно. Когда мальчик пытался защитить девочку, то собака повалила его на землю и несколько раз укусила. По данному факту прокуратура проводит проверку.