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Posted 14 марта 2022, 13:06

Published 14 марта 2022, 13:06

Modified 29 ноября, 18:36

Updated 29 ноября, 18:36

20 мирных жителей погибли в Донецке в результате ракетного обстрела военными Украины

14 марта 2022, 13:06
Сюжет
Операция на Украине
20 жителей Донецка погибли в результате удара тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу. Еще 28 человек, в том числе и дети, тяжело ранены.

Обстрел города был произведен из района Красноармейска, который контролируют украинские националисты. Применение такого вида оружия по городу, в котором нет никаких огневых позиций, является военным преступлением.

Выбор оружия доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что решение на применение такого типа ракетного вооружения может приниматься только после утверждения руководством ВС Украины в Киеве.

Напомним, в ходе спецоперации на Украине погиб 26-летний сержант Росгвардии из Балашихи. У него остались жена и маленький ребенок. Свердловчанин был кинологом, собака тоже погибла.

#Операция на Украине#Россия#Украина#Донбасс#Министерство обороны#Обстрел#Ракета
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