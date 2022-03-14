20 мирных жителей погибли в Донецке в результате ракетного обстрела военными Украины

Posted 14 марта 2022, 13:06
Published 14 марта 2022, 13:06
Modified 29 ноября, 18:36
Updated 29 ноября, 18:36
Обстрел города был произведен из района Красноармейска, который контролируют украинские националисты. Применение такого вида оружия по городу, в котором нет никаких огневых позиций, является военным преступлением.
Выбор оружия доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Он отметил, что решение на применение такого типа ракетного вооружения может приниматься только после утверждения руководством ВС Украины в Киеве.
Напомним, в ходе спецоперации на Украине погиб 26-летний сержант Росгвардии из Балашихи. У него остались жена и маленький ребенок. Свердловчанин был кинологом, собака тоже погибла.