В 17 направлениях смогут улететь свердловчане по льготным рейсам

Posted 26 марта 2022, 10:42
Published 26 марта 2022, 10:42
Modified 29 ноября, 18:36
Updated 29 ноября, 18:36
В 2022 году свердловчане смогут улететь по льготным ценам по-прежнему в Барнаул, Белгород, Владикавказ, Воронеж, Ижевск, Кемерово, Магнитогорск, Махачкалу, Новокузнецк, Нижний Новгород, Омск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфу. Новыми направлениями стали Кемерово, Магнитогорск и Владикавказ, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.
На 20% больше финансов получили маршруты из «Кольцово» в 2022 году по сравнению с 2021 годом. 340 миллионов рублей заложено в региональном бюджете для софинансирования межрегиональных перевозок.
По итогам предыдущего года самыми востребованными направлениями стали Нижний Новгород, Омск, Саратов и Белгород. В общей сложности по субсидированным направлениям в 2021 году удалось улететь 214 тысяч пассажиров.
Перечень направлений на 2022 год по поручению главы региона Евгения Куйвашева проработало министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.