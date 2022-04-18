Аварийные ямы отремонтируют возле бывшей молочной кухни на Тагилстрое в Тагиле

Жительница Тагилстроя пожаловалась на ужасное состояние дороги у молочной кухни в соцсетях. На вопрос тагильчанки в управлении горхозяйством ответили, что на указанной территории планируется не только ликвидация аварийных ям, но и ремонт дорожного покрытия.