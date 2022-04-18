Аварийные ямы отремонтируют возле бывшей молочной кухни на Тагилстрое в Тагиле

Posted 18 апреля 2022, 16:10
Published 18 апреля 2022, 16:10
Modified 29 ноября, 17:33
Updated 29 ноября, 17:33
Жительница Тагилстроя пожаловалась на ужасное состояние дороги у молочной кухни в соцсетях. На вопрос тагильчанки в управлении горхозяйством ответили, что на указанной территории планируется не только ликвидация аварийных ям, но и ремонт дорожного покрытия.
Напомним, в 2020 году на Тагилстрое в Нижнем Тагиле был отремонтирован участок улицы Металлургов. Строители поменяли асфальт, сделали новые тротуары, ограждения и бордюры.