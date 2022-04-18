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Posted 18 апреля 2022, 16:10

Published 18 апреля 2022, 16:10

Modified 29 ноября, 17:33

Updated 29 ноября, 17:33

Аварийные ямы отремонтируют возле бывшей молочной кухни на Тагилстрое в Тагиле

Аварийные ямы отремонтируют возле бывшей молочной кухни на Тагилстрое в Тагиле

18 апреля 2022, 16:10
Фото: 1MI.
Аварийные ямы на улице Гвардейская рядом с молочной кухней обещает отремонтировать управление городским хозяйством Нижнего Тагила.

Жительница Тагилстроя пожаловалась на ужасное состояние дороги у молочной кухни в соцсетях. На вопрос тагильчанки в управлении горхозяйством ответили, что на указанной территории планируется не только ликвидация аварийных ям, но и ремонт дорожного покрытия.

Напомним, в 2020 году на Тагилстрое в Нижнем Тагиле был отремонтирован участок улицы Металлургов. Строители поменяли асфальт, сделали новые тротуары, ограждения и бордюры.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дорога#Ремонт#Гвардейская
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