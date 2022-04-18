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Posted 18 апреля 2022, 14:17

Published 18 апреля 2022, 14:17

Modified 29 ноября, 18:39

Updated 29 ноября, 18:39

Ремонтом филиала тагильской школы искусств № 1 займется местная фирма

18 апреля 2022, 14:17
Ремонтировать филиал детской школы искусств № 1 на улице Выйская, 68 в Нижнем Тагиле будет местное ООО «НС-групп».

На торги стоимостью четыре миллиона рублей заявилась только одна компания, аукцион признан несостоявшимся. Работы в помещениях необходимо окончить в течение 90 дней.

ООО «НС-групп» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2018 году и занимается деятельностью в сфере архитектуры. Директором фирмы является Николай Шкабара. Компания выступала поставщиком в двух госконтрактах на сумму 4,6 миллиона рублей для ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС» и администрации Исетского муниципального района.

Согласно техзаданию, в школе надо поменять электропроводку, сантехнику и радиаторы отопления, окна и двери. Для маломобильных граждан строители установят пандусы.

Напомним, в Нижнем Тагиле на Гальянке будут проведены изыскания за 422,5 тысячи рублей для строительства школы на 1,2 тысячи мест.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Ремонт#Школа искусств
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