Ремонтом филиала тагильской школы искусств № 1 займется местная фирма

Posted 18 апреля 2022, 14:17
Published 18 апреля 2022, 14:17
Modified 29 ноября, 18:39
Updated 29 ноября, 18:39
На торги стоимостью четыре миллиона рублей заявилась только одна компания, аукцион признан несостоявшимся. Работы в помещениях необходимо окончить в течение 90 дней.
ООО «НС-групп» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2018 году и занимается деятельностью в сфере архитектуры. Директором фирмы является Николай Шкабара. Компания выступала поставщиком в двух госконтрактах на сумму 4,6 миллиона рублей для ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС» и администрации Исетского муниципального района.
Согласно техзаданию, в школе надо поменять электропроводку, сантехнику и радиаторы отопления, окна и двери. Для маломобильных граждан строители установят пандусы.
Напомним, в Нижнем Тагиле на Гальянке будут проведены изыскания за 422,5 тысячи рублей для строительства школы на 1,2 тысячи мест.