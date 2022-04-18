Ремонтом филиала тагильской школы искусств № 1 займется местная фирма

ООО «НС-групп» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2018 году и занимается деятельностью в сфере архитектуры. Директором фирмы является Николай Шкабара. Компания выступала поставщиком в двух госконтрактах на сумму 4,6 миллиона рублей для ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС» и администрации Исетского муниципального района.