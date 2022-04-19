В Нижнем Тагиле 25 апреля стартует запись в летние лагеря дневного пребывания

Заявления на зачисление принимаются как очно в самих образовательных учреждениях, так и в МФЦ и на портале образовательных услуг. Полный пакет документов для окончательного зачисления необходимо предоставить в выбранный лагерь дневного пребывания или МФЦ не позднее 16 мая.