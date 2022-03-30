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Posted 30 марта 2022,, 11:15

Published 30 марта 2022,, 11:15

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Запись на летние смены в загородные лагеря стартует 5 апреля в Нижнем Тагиле

30 марта 2022, 11:15
Записать детей на летние смены в загородные лагеря тагильчане смогут с 5 по 15 апреля. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Регистрация заявлений начнется 5 апреля в 8.00 и будет завершена 15 апреля в 20.00. Заявления можно подать на Госуслугах, портале образовательных услуг Свердловской области, а также в отделениях МФЦ по адресам проспект Вагоностроителей, 64, улица Космонавтов, 45 и улица Металлургов, 46 Б.

Документы будут приниматься с 5 апреля по 20 апреля, а путевки распределяться с 27 апреля по 16 мая. Получить их будет можно по такому графику:

  • 1 смена — с 17 по 22 мая;
  • 2 смена — с 28 мая по 2 июня;
  • 3 смена — с 9 по 15 июня;
  • 4 смена — с 22 по 28 июня;
  • 5 смена — с 5 по 11 июля.

Выдача путевок будет осуществляться через МФЦ, а в лагерь «Золотой луг» — в офисе на улице Космонавтов, 36 (телефон 8 (34-35) 24-34-88).

В 2022 году детей примут «Звонкие голоса», «Изумрудный», «Лесной ручеек», «Северянка», «Солнечный», «Золотой луг», «Антоновский», «Уральский огонек» и «Звездный». Оздоровить там планируется более 5,4 тысячи юных тагильчан.

Еще 270 человек отправятся в санаторий «Сосновый бор» и 90 уедут на юг в рамках областного проекта «Поезд здоровья». 10,7 тысячи детей смогут отдохнуть в лагерях с дневным пребыванием при образовательных учреждениях и учреждениях спорта и молодежной политики.

Напомним, в 2021 году более 7,2 тысячи детей отдохнули в лагерях под Нижним Тагилом. В 2022 году их наполняемость составит 100% вместо 75%, так как ослаблены некоторые ограничения по коронавирусу.

Более 7200 детей отдохнули в 2021 году в лагерях под Нижним Тагилом
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