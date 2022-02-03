Запись в лагеря Нижнего Тагила на весеннюю смену стартует 17 февраля

Posted 3 февраля 2022,, 10:02
Published 3 февраля 2022,, 10:02
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Смена продлится восемь дней, с 19 по 26 марта 2022 года. Прием заявлений начнется 17 февраля в 8.00 и закончится 23 февраля в 20.00.
Заявление можно подать лично через МФЦ, либо в электронном виде на сайте Госуслуг http://www.gosuslugi.ru или через Портал образовательных услуг Свердловской области https://zol-edu.egov66.ru/.
При заочной подаче документов оригиналы и копии необходимо предоставить с 17 по 24 февраля в МФЦ на улицах Космонавтов, 45; Металлургов, 46 Б; проспекте Вагоностроителей, 64.
Также документы принимаются в МАУ «ЦООиОД» на улице Циолковского, 34 с 9.00 до 16.30 с понедельника по четверг, в пятницу с 9.00 до 15.30. Телефоны: 8 (3435) 41-13-38, 8 (3435) 46-06-62, 8 (3435) 46-11-64.
Путевки тагильчане смогут получить с 4 марта по 10 марта в отделениях МФЦ. Дополнительное распределение на свободные места состоится с 11 по 18 марта, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.
Напомним, ознакомиться со сроками и порядком зачисления первоклассников в Нижнем Тагиле можно в материале TagilCity.ru.