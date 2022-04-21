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Posted 21 апреля 2022, 09:24

Published 21 апреля 2022, 09:24

Modified 29 ноября, 18:39

Updated 29 ноября, 18:39

Фасад ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле отремонтирует местная компания

21 апреля 2022, 09:24
Ремонтом фасада дворца культуры «Юбилейный» в Нижнем Тагиле будет заниматься местная компания ООО «Новый мир».

Ее гендиректором является Александр Шубин. Компания зарегистрирована в 2016 году. Она специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, а также предоставлении иных услуг, связанных со строительством.

Подрядчик снизил первоначальную стоимость контракта на 0,3 миллиона рублей до 8,1 миллиона. Компания также заключала и другие госконтракты на ремонты школ, спортивных учреждений, зданий госструктур и других организаций.

Напомним, исполнителю контракта по ремонту фасада ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле предстоит отштукатурить стены, покрасить фасад, заменить двери и окна, а также отреставрировать архитектурные элементы. Также строителями будет восстановлено мозаичное полотно и арка входа во внутренний двор.

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#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Ремонт#ДК Юбилейный#Фасад
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