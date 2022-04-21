Уральские строители попросили губернатора о повышении авансов по контрактам

Posted 21 апреля 2022, 10:56
Published 21 апреля 2022, 10:56
Modified 29 ноября, 18:39
Updated 29 ноября, 18:39
Региональные сотрудники строительных фирм попросили губернатора Евгения Куйвышева об допавансировании контрактов. Речь идет об Уральском объединении строителей и Лиге проектных организаций. В данные объединения входит более двух тысяч строительных фирм, сообщается в пресс-релизе уральского объединения строителей.
Сейчас рабочие обратились к главе региона. Они предлагают принять документацию, согласно которой стройконтракты должны будут оплачиваться более крупными суммами.
Отмечается, что в Постановлении Правительства РФ под №505, призванном бороться с санкционными мерами, прописана рекомендация о принятии мер, которые обеспечат наличие в документах, которые подписываются перед началом строительства, внесения более крупной суммы аванса - до 50 - 90 %.
Сегодня подрядчик вынужден платить обеспечение по контракту, брать кредиты для начала работ, затем выплачивать проценты, а еще успеть закупить материалы до очередного подорожания,рассказал гендиректор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин.
Увеличенные авансы позволят фирмам не влезать в долги и своевременно выплачивать деньги сотрудникам.