Уральские строители попросили губернатора о повышении авансов по контрактам

Отмечается, что в Постановлении Правительства РФ под №505, призванном бороться с санкционными мерами, прописана рекомендация о принятии мер, которые обеспечат наличие в документах, которые подписываются перед началом строительства, внесения более крупной суммы аванса - до 50 - 90 %.