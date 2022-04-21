tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 апреля 2022, 10:56

Published 21 апреля 2022, 10:56

Modified 29 ноября, 18:39

Updated 29 ноября, 18:39

Уральские строители попросили губернатора о повышении авансов по контрактам

21 апреля 2022, 10:56
Два уральских объединений строителей попросили губернатора Евгений Куйвышева принять документ с повышенными авансами.

Региональные сотрудники строительных фирм попросили губернатора Евгения Куйвышева об допавансировании контрактов. Речь идет об Уральском объединении строителей и Лиге проектных организаций. В данные объединения входит более двух тысяч строительных фирм, сообщается в пресс-релизе уральского объединения строителей.

Сейчас рабочие обратились к главе региона. Они предлагают принять документацию, согласно которой стройконтракты должны будут оплачиваться более крупными суммами.

Отмечается, что в Постановлении Правительства РФ под №505, призванном бороться с санкционными мерами, прописана рекомендация о принятии мер, которые обеспечат наличие в документах, которые подписываются перед началом строительства, внесения более крупной суммы аванса - до 50 - 90 %.

Сегодня подрядчик вынужден платить обеспечение по контракту, брать кредиты для начала работ, затем выплачивать проценты, а еще успеть закупить материалы до очередного подорожания,рассказал гендиректор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин.

Увеличенные авансы позволят фирмам не влезать в долги и своевременно выплачивать деньги сотрудникам.

Материалы по теме
О росте цен на материалы из-за санкций рассказали уральские строителиКланы-2022 в Нижнем Тагиле: как правят городом чиновники и силовики, заводы и бизнес
#Общество#Контракт#Строители#Просьба
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика