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Posted 22 апреля 2022, 11:38

Published 22 апреля 2022, 11:38

Modified 29 ноября, 18:39

Updated 29 ноября, 18:39

Тагильский дзюдоист стал победителем первенства России

22 апреля 2022, 11:38
Спортсмен из Нижнего Тагила завоевал первое место в соревнованиях, которые прошли в Суздале. он победил в весовой категории до 90 кг.

Тагильский дзюдоист победил в первенстве России, которое состоялось в Суздале. В соревнованиях поучаствовало 142 спортсмена из 15 субъектов РФ. Об этом сообщает издание «Тагильский рабочий».

Свердловскую область представляли ученики спортивно-адаптивной школы им. Михалины Лысовой. Спортсмен Виктор Черемин победил в весовой категории до 90 кг.

Еще два спортсмена участвовало в состязании впервые. Это Данил Буров и Александр Шаров. Они оказались в десятке лучших. Тренировал ребят Владимир Путилов.

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#Спорт#Нижний Тагил#Победа#Дзюдо
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