Тагильский дзюдоист стал победителем первенства России

Posted 22 апреля 2022, 11:38
Published 22 апреля 2022, 11:38
Modified 29 ноября, 18:39
Updated 29 ноября, 18:39
Тагильский дзюдоист победил в первенстве России, которое состоялось в Суздале. В соревнованиях поучаствовало 142 спортсмена из 15 субъектов РФ. Об этом сообщает издание «Тагильский рабочий».
Свердловскую область представляли ученики спортивно-адаптивной школы им. Михалины Лысовой. Спортсмен Виктор Черемин победил в весовой категории до 90 кг.
Еще два спортсмена участвовало в состязании впервые. Это Данил Буров и Александр Шаров. Они оказались в десятке лучших. Тренировал ребят Владимир Путилов.