Тагильский дзюдоист стал победителем первенства России

Спортсмен из Нижнего Тагила завоевал первое место в соревнованиях, которые прошли в Суздале. он победил в весовой категории до 90 кг.

Тагильский дзюдоист победил в первенстве России, которое состоялось в Суздале. В соревнованиях поучаствовало 142 спортсмена из 15 субъектов РФ. Об этом сообщает издание «Тагильский рабочий». Свердловскую область представляли ученики спортивно-адаптивной школы им. Михалины Лысовой. Спортсмен Виктор Черемин победил в весовой категории до 90 кг. Еще два спортсмена участвовало в состязании впервые. Это Данил Буров и Александр Шаров. Они оказались в десятке лучших. Тренировал ребят Владимир Путилов. Материалы по теме Кланы-2022 в Нижнем Тагиле: как правят городом чиновники и силовики, заводы и бизнес