Фотеево в Нижнем Тагиле остался без холодной воды из-за лопнувшей трубы

Сейчас без холодной воды находятся жители нескольких домов на Гальянке. На данный момент […] принято решение поднять давление воды с 2,5 атмосферы до 3,2, это пока предельно допустимый порог. Скорее всего давления воды будет не хватать жителям верхних этажей в паре домов на Дружинина. Ситуация на контроле и ежечасно мониторится, сообщают в ресурсоснабжающей компании.