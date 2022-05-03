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Posted 3 мая 2022, 11:01

Published 3 мая 2022, 11:01

Modified 29 ноября, 18:40

Updated 29 ноября, 18:40

О новых случаях прокола колес на машинах на Вагонке сообщают тагильчане

3 мая 2022, 11:01
О том, что колесо на ее автомобиле проткнули на Вагонке неизвестные в ночь на 2 мая, рассказала еще одна подписчица TagilCity.ru.

Заднее колесо было проколото ножом, я просто в шоке! Вышли утром, еле доехали до ближайшего шиномонтажа, пояснила Ольга.

В полицию пострадавшая обращаться не стала, так как решила, что это единичный случай. Колесо тагильчанка починила, его заварили. По ее словам, для этого пришлось потратить почти весь день.

Напомним, жители дома на Ленинградском проспекте, 2 в Нижнем Тагиле сообщили, что неизвестные граждане прокололи ночью колеса на припаркованных во дворе автомобилях. По словам подписчицы TagilCity.ru, пострадало около 10 машин.

Если вы стали свидетелем преступления или у вас есть записи с камер видеорегистраторов, можете сообщить на почту редакции TagilCity.ru по адресу pressa@tagilcity.ru, а также в мессенджеры Viber, WhatsApp и Telegram (+7 (965) 510-42-42).

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Вагонка#Автомобиль#Преступление#Колесо
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