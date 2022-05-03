В Нижнем Тагиле подростки держат в страхе подъезд жилого дома

По данным сообщества «Инцидент Нижний Тагил», рядом с домом располагается школа №87. Местные жители полагают, что это могут быть ученики данного учреждения. И что после предания ситуации огласки, возможно, подростков узнают их родители и возьмутся за их воспитание.