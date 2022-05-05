20,1 млн выделено на капитальный ремонт детского сада № 20 в Нижнем Тагиле

Напомним, в Нижнем Тагиле заканчивается капитальный ремонт детского сада № 10 на улице Оплетина. В середине июля дошкольное учреждение примет 60 детей в возрасте от одного до трех лет. Там уже завершен демонтаж и здание готово для нового этапа ремонта.