tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 мая 2022, 09:55

Published 5 мая 2022, 09:55

Modified 29 ноября, 18:37

Updated 29 ноября, 18:37

20,1 млн выделено на капитальный ремонт детского сада № 20 в Нижнем Тагиле

20,1 млн выделено на капитальный ремонт детского сада № 20 в Нижнем Тагиле

5 мая 2022, 09:55
Фото: 1MI.
Подрядчика на капитальный ремонт детского сада № 20 на улице Карла Маркса, 58 ищет администрация Нижнего Тагила. На первый и второй этапы работ выделено 20,1 миллиона рублей.

Объект необходимо сдать не позднее 31 октября 2022 года. Рабочую документацию разработало МБУ «Тагилгражданпроект».

Демонтажные работы должны быть окончены до 30 июня. Стены, перегородки, перекрытия нужно отремонтировать до 31 июля. Также среди работ в смете значится обновление кровли, замена окон и дверей, утилизация мусора.

Гарантийный срок эксплуатацию здания составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 11 мая 2022 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле заканчивается капитальный ремонт детского сада № 10 на улице Оплетина. В середине июля дошкольное учреждение примет 60 детей в возрасте от одного до трех лет. Там уже завершен демонтаж и здание готово для нового этапа ремонта.

Детский сад-ясли откроется после капитального ремонта в 2022 году на Вые в Тагиле
Узнать подробнее

По словам подрядчиков, на крыше проведена замена балок и стропил, а также завершена укладка профнастила. Торцевые окна и этажные перекрытия усилены. Дальше строители планируют проведение отделочных работ внутри. Отмечается, что в здании будет установлено современное оборудование, а снаружи появятся новые ограждения.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Ремонт#Детские сады
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика