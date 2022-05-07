Питьевая колонка восстановлена в Пионерском сквере в Нижнем Тагиле

Напомним, в Нижнем Тагиле начали работать фонтаны в разных районах города. Они работают с 12 часов дня до полуночи. При этом на фонтане, расположенном у ЗАГСа Ленинского района, в 21.00 включается светомузыка. Ее можно наблюдать в течение получаса, после чего ее отключают. Закрытие фонтанов планируется с 1 октября. Их обслуживанием занимается ООО «Гидравлика». Компания выиграла контракт и будет работать с фонтанами до 2024 года.