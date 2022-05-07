Питьевая колонка восстановлена в Пионерском сквере в Нижнем Тагиле

Posted 7 мая 2022, 16:16
Published 7 мая 2022, 16:16
Modified 29 ноября, 18:41
Updated 29 ноября, 18:41
Скважина была запущена в 1969 году и является непременным атрибутом Пионерского сквера, как горнист и фонтан с лягушками. Сейчас там установлена новая автоматическая водоразборная колонка, которой жители города смогут пользоваться весной и летом. Перед тем, как начать реконструировать скважину, из нее были отобраны пробы воды, они соответствуют всем санитарным нормам, сообщает мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Тагильчане рады новой колонке, в комментариях они делятся своими эмоциями и воспоминаниями о прошлом.
Я с папой на велосипеде туда за водой с Крупской ездили. Молодцы, это как вечный огонь, спасибо за память, написал подписчик главы города.
Напомним, в Нижнем Тагиле начали работать фонтаны в разных районах города. Они работают с 12 часов дня до полуночи. При этом на фонтане, расположенном у ЗАГСа Ленинского района, в 21.00 включается светомузыка. Ее можно наблюдать в течение получаса, после чего ее отключают. Закрытие фонтанов планируется с 1 октября. Их обслуживанием занимается ООО «Гидравлика». Компания выиграла контракт и будет работать с фонтанами до 2024 года.