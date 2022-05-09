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Posted 9 мая 2022, 07:54

Published 9 мая 2022, 07:54

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

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«Бессмертный полк» прошел по центральным улицам Нижнего Тагила

9 мая 2022, 07:54
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле состоялось шествие «Бессмертного полка» спустя два года. Из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений в 2020 году акция была перенесена на онлайн-площадку. Однако, в 2022 году ее провели в традиционном формате.

По улицам Нижнего Тагила прошли более 3,5 тысячи горожан и гостей города. Тагильчане в знак уважения и памяти к родным и близким, погибшим на фронте в годы Великой Отечественной войны, а также принесшим победу в тылу, пронесли их портреты в «Бессмертном полку».

Бессмертный полк 9 мая в Нижнем ТагилеБессмертный полк 9 мая в Нижнем Тагиле
Бессмертный полк 9 мая в Нижнем ТагилеБессмертный полк 9 мая в Нижнем Тагиле
Бессмертный полк 9 мая в Нижнем ТагилеБессмертный полк 9 мая в Нижнем Тагиле
Бессмертный полк 9 мая в Нижнем ТагилеБессмертный полк 9 мая в Нижнем Тагиле
Бессмертный полк 9 мая в Нижнем ТагилеБессмертный полк 9 мая в Нижнем Тагиле
Бессмертный полк 9 мая в Нижнем ТагилеБессмертный полк 9 мая в Нижнем Тагиле
Бессмертный полк 9 мая в Нижнем ТагилеБессмертный полк 9 мая в Нижнем Тагиле
Бессмертный полк 9 мая в Нижнем ТагилеБессмертный полк 9 мая в Нижнем Тагиле
Бессмертный полк 9 мая в Нижнем ТагилеБессмертный полк 9 мая в Нижнем Тагиле
Бессмертный полк 9 мая в Нижнем ТагилеБессмертный полк 9 мая в Нижнем Тагиле
Бессмертный полк 9 мая в Нижнем ТагилеБессмертный полк 9 мая в Нижнем Тагиле
Бессмертный полк 9 мая в Нижнем ТагилеБессмертный полк 9 мая в Нижнем Тагиле
Бессмертный полк 9 мая в Нижнем ТагилеБессмертный полк 9 мая в Нижнем Тагиле
Бессмертный полк 9 мая в Нижнем ТагилеБессмертный полк 9 мая в Нижнем Тагиле
Бессмертный полк 9 мая в Нижнем ТагилеБессмертный полк 9 мая в Нижнем Тагиле
Бессмертный полк 9 мая в Нижнем ТагилеБессмертный полк 9 мая в Нижнем Тагиле
Бессмертный полк 9 мая в Нижнем ТагилеБессмертный полк 9 мая в Нижнем Тагиле
Бессмертный полк 9 мая в Нижнем ТагилеБессмертный полк 9 мая в Нижнем Тагиле
Бессмертный полк 9 мая в Нижнем ТагилеБессмертный полк 9 мая в Нижнем Тагиле
Бессмертный полк 9 мая в Нижнем ТагилеБессмертный полк 9 мая в Нижнем Тагиле
Бессмертный полк 9 мая в Нижнем ТагилеБессмертный полк 9 мая в Нижнем Тагиле
Бессмертный полк 9 мая в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Со штандартами в руках на центральную улицу Нижнего Тагила вышел и глава города Владислав Пинаев. Градоначальник пронес портреты дедов — Григория Андреевича Пинаева и Петра Филипповича Федотова, прошедших войну с 1941 по 1945 годы.

Встать в ряды «Бессмертного полка России» для меня честь и высокий долг перед семьей. Бессмертный полк — живое свидетельство того, что новые поколения помнят подвиг наших солдат и будут продолжать передавать эту память по наследству своим детям и внукам, поделился глава города.

Ранее по проспекту Ленина проехала боевая техника с лозунгами в поддержку российских военных на Украине.

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#Владислав Пинаев#9 Мая#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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