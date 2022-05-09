«Бессмертный полк» прошел по центральным улицам Нижнего Тагила

По улицам Нижнего Тагила прошли более 3,5 тысячи горожан и гостей города. Тагильчане в знак уважения и памяти к родным и близким, погибшим на фронте в годы Великой Отечественной войны, а также принесшим победу в тылу, пронесли их портреты в «Бессмертном полку».