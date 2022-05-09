По главной площади Нижнего Тагила прошел парад военной техники

Парад Победы в Нижнем Тагиле традиционно продолжила военная техника. Тагильчане смогли воочию наблюдать не только легендарный танк Т-34 со Знаменем Государственного комитета обороны, но другие единицы техники, в том числе, состоящей на вооружении местной ракетной дивизии.