По главной площади Нижнего Тагила прошел парад военной техники

По главной площади Нижнего Тагила прошел парад военной техники
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Сегодня, 12:18
Колонна военной техники проехала по проспекту Ленина в Нижнем Тагиле. На всех транспортных средствах помимо георгиевской ленты была изображена буква «Z».
Видео:tagilcity.ru

Парад Победы в Нижнем Тагиле традиционно продолжила военная техника. Тагильчане смогли воочию наблюдать не только легендарный танк Т-34 со Знаменем Государственного комитета обороны, но другие единицы техники, в том числе, состоящей на вооружении местной ракетной дивизии.

Так по проспекту Ленина проехали Т-90С, Т-90М «Прорыв», Т-14 «Армата», противотанковые пушки калибра 57 мм ЗИС-2.

Все современные боевые единицы, представленные на параде Победы, были украшены к празднику георгиевской лентой и буквой «Z» в поддержку российских вооруженных сил в конфликте на Украине.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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