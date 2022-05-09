tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 мая 2022, 06:33

Published 9 мая 2022, 06:33

Modified 29 ноября, 18:38

Updated 29 ноября, 18:38

Мэр Тагила Владислав Пинаев поздравил тагильчан с 9 мая и напомнил о духе предков

9 мая 2022, 06:33
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в своей поздравительной речи напомнил жителям города о вкладе их предков в победу над фашизмом и духе победителей.

Выступая на трибуне на главной городской площади 9 мая, мэр Нижнего Тагила подчеркнул важность и священность праздника Победы. Отдельно прозвучали слова градоначальника о священном трепете, который тагильчане испытывают в этот день.

Ради победы наши деды и прадеды жертвовали своей жизнью, воевали за то, чтобы очистить родную землю от нацистской чумы, боролись за мирную, счастливую жизнь, за свой дом, за будущее детей,подчеркнул Владислав Пинаев.

Глава города напомнил и об исторической значимости Нижнего Тагила в победе над фашизмом в 1945 году.

Тагильчане внесли существенный вклад в дело Великой Победы — более 70000 наших земляков ушли на фронт защищать Родину. Каждый третий не вернулся домой, каждый второй танк Т-34, участвовавший в боевых действиях, сошел с конвейера Уральского танкового завода, а каждый десятый снаряд, выпущенный по фашистам, сделан силами тружеников тыла Нижнего Тагила, сказал Владислав Пинаев.

Тагильский градоначальник отметил, что муниципалитет удостоен почетного звания «Город трудовой доблести», в том числе, за достижения тагильчан в годы Великой Отечественной войны. Глава города напомнил, что дух воинов-победителей течет в жилах каждого горожанина.

Память о них светло хранится в каждой семье. Наш долг — сохранить духовный опыт, накопленный нашими предками. Это опора, источник силы, благодаря которым мы не раз преодолевали и сможем преодолеть любые самые суровые испытания, сплотиться, выстоять перед лицом любой угрозы и победить, подытожил Владислав Пинаев.

Впервые за историю проведения Парада Победы в Нижнем Тагиле не будет присутствовать знаменная группа.

Материалы по теме
Глава Тагила Владислав Пинаев возложил цветы к месту трагедии на театральной площади
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Владислав Пинаев#Парад#Парад победы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика