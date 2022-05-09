Мэр Тагила Владислав Пинаев поздравил тагильчан с 9 мая и напомнил о духе предков

Тагильчане внесли существенный вклад в дело Великой Победы — более 70000 наших земляков ушли на фронт защищать Родину. Каждый третий не вернулся домой, каждый второй танк Т-34, участвовавший в боевых действиях, сошел с конвейера Уральского танкового завода, а каждый десятый снаряд, выпущенный по фашистам, сделан силами тружеников тыла Нижнего Тагила, сказал Владислав Пинаев.